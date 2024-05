Premier League, questa sera i recuperi della 34° giornata

Questa sera, andranno in scena i due recuperi della 34° giornata del campionato inglese. Il Brighton, ospiterà il Chelsea ancora in grado di entrare in Europa. I blues, infatti si stanno giocando l’accesso in Conference League con il Newcastle, attualmente entrambe a 57 punti. Newcastle, che stasera sarà atteso all’Old Trafford dal Manchester United. Attualmente a -3 dal sesto posto e in caso di vittoria dei Red Devils, Ten Hag può ancora sperare in un miracolo nell’ultima giornata per entrare in Europa.

Ore 20.45 – Brighton-Chelsea

Ore 21 – Manchester United- Newcastle

Foto: Premier League