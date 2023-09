Premier League, prima sconfitta per il Manchester City. L’Arsenal vince ancora

Sono terminate le gare delle 16.00 di Premier League, in un sabato che ha riservato non poche sorprese. Dopo le prime sei vittorie consecutive, il Manchester City perde la prima gara della stagione, uscendo sconfitto dalla trasferta con il Wolves per 2-1. Perde anche il Manchester United, sconfitto in casa per 1-0 dal Crystal Palace: decisiva la rete dell’ex Sampdoria Andersen. Continua l’ottimo momento di Arsenal e Newcastle: la squadra di Arteta ha vinto 4-0 sul campo del Bournemouth, mentre i “Magpies” hanno vinto la gara casalinga con il Burnley per 2-0. Successo anche per il West Ham, che batte lo Sheffield Utd per 2-0. Vittoria anche per il Luton, che trova il suo primo successo in questa Premier League, vincendo 2-1 sul campo dell’Everton.

Foto: Twitter Manchester City