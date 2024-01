Premier League, poker del Liverpool al Chelsea. Bene anche Manchester City e Tottenham

Il Manchester City ottiene la sua quarta vittoria consecutiva, travolgendo il Burnley con un secco 3-1, grazie alla doppietta siglata da Julian Alvarez ed al tris firmato da Rodri. Successo che permette ai Citizens di Pep Guardiola di restare in scia del Liverpool, capolista della Premier League. Il Tottenham di Ange Postecoglu ha superato con il risultato di 3-2, di fronte ai propri tifosi, il Brentford, agganciando l’Aston Villa al quarto posto, a quota 43 punti. In gol, per gli Spurs, Udogie, Johnson e Richarlison. Il Liverpool cala il poker. La formazione di Jurgen Klopp si conferma capolista del torneo travolgendo 4-1 il Chelsea di Pochettino. Doppio vantaggio dei Reds nella prima frazione di gara con Diogo Jota e Bradley mentre nella ripresa Szoboszlai ha calato il tris. Nel finale Nkunku ha accorciato le distanze prima della rete che ha chiuso definitivamente i giochi di Luis Diaz. Prima dell’intervallo Darwin Nunez aveva anche fallito un calcio di rigore.

Foto: Twitter Premier