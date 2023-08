Premier League, parità tra Brentford e Tottenham: 2-2. Esordio per Vicario

Debutto con pareggio per Ange Postecoglou in Premier League. Il nuovo allenatore del Tottenham non va oltre il 2-2 sul campo del Brentford in una partita molto scoppiettante nel primo tempo e senza reti nella ripresa. Gli Spurs passano in vantaggio con l’ex Atalanta Romero, poi il sorpasso dei padroni di casa con le reti di Mbeumo e Wissa. Quando siamo quasi al giro di boa Emerson Royal, nel recupero del primo tempo, trova il pareggio finale. Il 2-2 resiste fino al 90.

Foto: Instagram Tottenham