Premier League: pari per il Brighton di De Zerbi. Il West Ham ritrova i tre punti

Terminano altri quattro incontri della 21ᵃ giornata di Premier League, disputati in contemporanea alle 16:00. Termina in pareggio la sfida tra il Leicester di Brendan Rodgers e il Brighton di De Zerbi: in vantaggio la squadra del tecnico italiano con Mitoma al 27′, raggiunta al 38′ dai padroni di casa con Albrighton. Le Foxes completano la rimonta portandosi sul 2-1 con Barnes al 63′, ma arriva la reazione dei The Seagulls che all’88 acciuffano il definitivo 2-2 con Ferguson. Sesto posto per la compagine guidata da De Zerbi, arriva un pari dopo le due vittorie consecutive contro Everton e Liverpool. Termina in parità anche tra Bournemouth e Nottingham Forest, il vantaggio dei padroni di casa con Anthony al 28′ è reso nullo dalla rete di Surridge all’83’. Successo esterno, invece, per l’Aston Villa sul campo del Southampton: decisiva la conclusione di Watkins al 77′. Ritrova la vittoria il West Ham, i The Hammers superano in casa l’Everton ed escono (momentaneamente) dalla zona calda della classifica. Il trionfo in Premier League mancava da ottobre, una doppietta di Bowen nel primo tempo stende i Toffees di Lampard. Questi ultimi al diciannovesimo posto con quindici punti in venti gare.

Foto: Twitter ufficiale West Ham