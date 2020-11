Premier League, nuovo protocollo: test in aeroporto al rientro dalle nazionali

I giocatori della Premier League di ritorno dalle partite con le proprie nazionali saranno sottoposti a tampone in aeroporto appena tornati in Inghilterra.

La decisione è arrivata dopo il nuovo protocollo della Lega, che ha deciso di irrigidire le misure per i calciatori che rientrano nei club dalla finestra dedicata alle Nazionali.