Premier League, nel prossimo weekend tutti i capitani indosseranno la fascia dell’Ucraina

Comunicato ufficiale della Premier League che annuncia un’iniziativa per sostenere il popolo ucraino, facendo indossare a tutti i capitani delle squadre una fascia con i colori dell’Ucraina.

Questa la nota: “La Premier League e tutti i club rifiutano con tutto il cuore le azioni della Russia e mostreranno sostegno al popolo ucraino in tutte le partite di questo fine settimana. Chiediamo la pace e i nostri pensieri sono con tutti coloro che sono stati colpiti. Una dimostrazione di solidarietà per l’Ucraina sarà visibile in tutte le partite di Premier League da sabato 5 a lunedì 7 marzo. Ciò segue i numerosi modi in cui i club hanno già dimostrato il loro sostegno. I 20 capitani del club indosseranno speciali fasce al braccio con i colori ucraini e i tifosi sono incoraggiati a unirsi a giocatori, dirigenti, ufficiali di gara e staff del club in un momento di riflessione e solidarietà prima del calcio d’inizio di ogni partita. I grandi schermi degli stadi mostreranno “Football Stands Together” sullo sfondo dei colori giallo e blu della bandiera ucraina. Queste parole verranno mostrate anche sui tabelloni perimetrali a LED durante le partite. Questo messaggio di solidarietà sarà visibile anche ai fan di tutto il mondo attraverso i canali digitali della Premier League. Loghi e profili su tali piattaforme cambieranno per rappresentare i colori della bandiera ucraina, che verranno visualizzati anche nelle trasmissioni delle partite sia nel Regno Unito che all’estero”.

Foto: Twitter Premier