Premier League, Mac Allister risponde a Stones: 1-1 tra Liverpool e Manchester City

Termina in parità il big match della ventottesima giornata di Premier League. Il Manchester City era passato in vantaggio nel primo tempo con Stones, ma il pareggio del Liverpool è arrivato nella ripresa con Mac Allister su rigore. Si dividono così la posta in palio Citizens e Reds, con gli uomini di Klopp che agganciano l’Arsenal in testa alla classifica, Guardiola insegue a 1 punto di distanza.

Foto: Instagram Liverpool