Tutto facile per il Manchester United che batte per 2-0 l’Everton di Sean Dyche. Per gli uomini di Ten Hag basta un gol per tempo, con McTominay che apre le marcature al 36′ e nella ripresa Martial chiude la pratica al 71. Apprensione invece per Marcus Rashford che al 78′ è uscito per infortunio dopo un mancato controllo in area di rigore.

Foto: Instagram Manchester United