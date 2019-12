Premier League, l’Everton vince anche a Newcastle: Ancelotti fa due su due

Una partenza così era difficile da immaginare, anche per il tifoso più ottimista. L’Everton sbanca il St James’ Park e batte 2 a 1 il Newcastle. Carlo Ancelotti ottiene così la sua seconda vittoria consecutiva da quando siede sulla panchina dei Toffees. A decidere il match una doppietta di Calvert-Lewin: 3 gol in due partite per l’inglese, tutti decisivi per portare a casa il bottino pieno. L’allenatore italiano sembra aver dato la giusta scossa alla squadra: l’Everton, in attesa che si concluda il programma della 20a giornata, è attualmente al decimo posto in Premier League, a -4 dal Tottenham, sesto (una partita in meno). Un bel balzo in avanti, in attesa del prossimo match che vedrà l’Everton impegnato nella proibitiva trasferta di Manchester contro il City.

Foto: Twitter Everton