Premier League: le modifiche al calendario dopo i rinvii

Novità di calendario in Premier League: la gara tra Aston Villa e Tottenham, originariamente in programma il 13 gennaio, è stata spostata su richiesta dei Villans per il focolaio Covid-19. Dunque, il 13 gennaio, il Tottenham giocherà contro il Fulham, questa era un’altra gara rinviata lo scorso 30 dicembre. Di conseguenza slitta anche Fulham-Chelsea, dal 15 al 16 gennaio. Infine, Aston Villa-Everton, passa da sabato 16 gennaio a domenica 17.