Premier League, l’Arsenal vince contro il Crystal Palace: 1-0, decide il rigore di Odegaard

L’Arsenal di Artera vince la sua seconda partita consecutiva in questa Premier League. Allo Selhurst Park va in scena il derby londinese contro il Cristyal Palace. La partita, molto vivace e combattuta, termina 0-1 in favore della squadra di Arteta. A decidere la contesa è in rigore trasformato da Odegaard al 54′. Il Crystal Palace reagisce, e i gunners rimangono in dieci dal 67′ per il rosso a Tomiyasu. Ma è 1-0, i Gunners ottengono la seconda vittoria consecutiva.

Foto: Instagram Arsenal