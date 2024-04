Premier League, l’Arsenal vince 2-0 in casa del Wolverhampton. E torna momentaneamente in vetta

Dopo l’eliminazione dalla Champions League per mano del Bayern Monaco, l’Arsenal torna a sorridere. E lo fa in casa del Wolverhampton con la vittoria per 2-0 grazie a una rete per tempo che portano la firma di Trossard (al 45′) e di Odegaard (al 95′). Una vittoria fondamentale per i Gunners che tornano, momentaneamente, in vetta alla Premier League in attesa di Liverpool e Manchester City.

Foto: Instagram Arsenal