Premier League, l’Arsenal torna momentaneamente in vetta. Poker del City all’Aston Villa, parità tra Brentford e Brighton

Sono appena terminate le sfide della serata di Premier League. L’Arsenal guadagna la testa della classifica, almeno per una sera. La squadra di Arteta si è imposta 2-0 all’Emirates Stadium contro il Luton per 2-0. Succede tutto nel primo tempo con Odegaard che apre le marcature dopo 24 minuti dal fischio d’avvio mentre 20 giri di lancetta più tardi è un autogol di Hashioka a fissare il punteggio in favore dei Gunners. Frena il Brighton di Roberto De Zerbi che ha pareggiato 0-0 in casa del Brentford. Infine, il Manchester City cala il poker all’Etihad sull’Aston Villa. All’11’ Rodri apre le marcature, al 20′ arriva la risposta di Duran ma a pochi istanti dalla fine della prima frazione di gioco, il City torna in vantaggio con la rete di Foden. Nella ripresa dilagano i Citizens con le reti di Foden al 62′ e al 69′ per la tripletta personale. Di seguito i risultati.

Arsenal – Luton 2-0

Brentford – Brighton 0-0

Manchester City – Aston Villa 4-1

Foto: Instagram Manchester City