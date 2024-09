Premier League, l’Arsenal stende il Leicester nel recupero (4-2). Poker del Chelsea al Brighton

Si sono concluse le gare di Premier League del pomeriggio. L’Arsenal vince 4-2 contro il Leicester, con gol di Martinelli e doppietta di Trossard: le due reti del successo londinese sono arrivate entrambe nei minuti di recupero. Per le Foxies doppietta di Justin. Pareggio per 1-1 fra Brentford e West Ham, mentre il Chelsea di Maresca batte 4-2 il Brighton. Successo anche per l’Everton e Fulham.

Arsenal-Leicester 4-2

Brentford-West Ham 1-1

Chelsea-Brighton 4-2

Everton-Crystal Palace 2-1

Nottingham-Fulham 0-1

Foto: Instagram Arsenal