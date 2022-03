Premier League, l’Arsenal non si ferma più: batte il Watford ed è in zona Champions

Continua a sognare l’Arsenal di Mikel Arteta, che battendo il Watford ha ottenuto la quarta vittoria consecutiva, piazzandosi al quarto posto in classifica nonostante due gare ancora da recuperare. Strappare i tre punti, però, non è stato facile: i Gunners sono passati subito in vantaggio grazie a Martin Ødegaard, salvo essere subito raggiunti a seguito del pari firmato da Chuco.

L’Arsenal ha poi blindato il successo con le reti di Bukayo Saka e Gabriel Martinelli, con il Watford che ha inutilmente accorciato le distanze grazie a Moussa Sissoko. Con quarantotto punti all’attivo i Gunners hanno ora un punto in più del Manchester United quinto, con due gare in meno rispetto ai Red Devils.

Foto: Twitter Personale Arteta