Premier League, l’Arsenal batte il West Ham nel derby e sale al quarto posto

Turno infrasettimanale in Premier League dove è in corso la 17a giornata di campionato. Tre le gare giocate in serata, la quarta, Burnley-Watford è stata rinviata per Covid.

Ritorno al successo e al gol per il Wolverhampton dopo 4 partite senza reti e con 2 punti ottenuti, i Wolves espugnano Brighton grazie a una rete di Saiss nei minuti di recupero del primo tempo. Finisce in parità la sfida fra Crystal Palace e Southampton. Apre Zaha e chiude Ayew, in mezzo le reti dei Saints firmate Ward-Prowse e Broja.

Infine nel derby di Londra, successo dell’Arsenal per 2-0 contro il West Ham. Vantaggio dei Gunners al 48′ con Martinelli. Al 69′ Lacazette fallisce un calcio di rigore e Smith Rowe chiude i conti all’87’. In classifica, l’Arsenal si porta a 29 punti, al quarto posto, scavalcando proprio il West Ham fermo a 28.

Brighton-Wolverhampton 0-1

Burnley-Watford rinviata

Crystal Palace-Southampton 2-2

Arsenal-West Ham 2-0

Foto: Twitter Premier