Premier League, insulti a Klopp: sospeso con effetto immediato l’arbitro David Coote

Un arbitro della Premier League è stato sospeso dopo che un video sembra mostrarlo mentre fa commenti offensivi sul Liverpool Football Club e sull’ex allenatore. Nel filmato in questione, un uomo che sembra essere David Coote usa un’espressione volgare per descrivere l’ex allenatore del Liverpool, Jurgen Klopp che ha lasciato il Liverpool in estate dopo quasi nove anni alla guida del club di Merseyside. Inoltre nello stesso video, Coote sembra anche definire il Liverpool FC come “m****”. L’organo degli arbitri, la PGMOL, ha dichiarato: “David Coote è stato sospeso con effetto immediato in attesa di un’indagine completa. La PGMOL non farà ulteriori commenti fino a quando il processo non sarà completato.” Coote ha arbitrato l’ultima partita del Liverpool in Premier League, una vittoria per 2-0 contro l’Aston Villa sabato sera.