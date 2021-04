Premier League, il West Ham vince 3-2 in casa del Wolves e sale al 4° posto

Il West Ham vince 3-2 a Wolverhampton e approfitta della sconfitta del Chelsea per riportarsi al 4° posto. Gli Hammers chiudono la pratica già nel primo tempo con le reti di Lingard, Fornals e Bowen (entrato appena 2 minuti prima in seguito all’infortunio di Michail Antonio). Nonostante il passivo i padroni di casa non demordono e la riaprono sul finire del primo tempo con Dendoncker e accorciano ancora al 68′ con il neo entrato Fabio Silva. Il Wolves continua a spingere, ma gli ospiti difendono bene e riescono a portare a casa una vittoria sofferta quanto importante ai fini della lotta per l’Europa.

Foto: Twitter West Ham