Premier League, il Tottenham vince e si conferma in vetta: 2-1 al Crystal Palace. Decide Son

Il Tottenham di Postecoglu continua a volare e vince 2-1 in casa del Crystal Palace, decide Son. Dopo una prima frazione terminata a reti inviolate, gli Spurs sono passati in vantaggio grazie all’autorete di Ward. Al 66′ è arrivato anche il raddoppio firmato da Son. In pieno recupero, al 94′, i padroni di casa accorciano le distanze con Ayew. Ma dopo ben 13′ di recupero, il Tottenham difende il vantaggio e vola a quota 26 punti, mantenendo la vetta della Premier.

Foto: Instagram Tottenham