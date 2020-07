Premier League, il Tottenham va a -1 dai Wolves, vince il Manchester City

Nelle gare delle ore 19, valide per la trentaseiesima giornata di Premier League, il Burnley si salva da una sconfitta casalinga grazie al gol arrivato al minuto 96 con Wood dopo che i Wolves erano passati in vantaggio con Jimenez. Negli altri due match, vittoria fuori casa per il Tottenham che abbatte per 1-3 il Newcastle grazie alla rete di Son e alla doppietta di Kane, mentre il City passa per 2-1 sul Bournemouth grazie a Silva e Jesus.

FOTO: Twitter ufficiale Tottenham