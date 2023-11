Premier League: il Tottenham resta in nove, il Chelsea vola sulle ali di Jackson (tripletta): 4-1

Succede di tutto in Premier League nel posticipo dell’undicesima giornata tra Tottenham e Chelsea, vinto dai Blues per 4-1. Gli Spurs passano in vantaggio al 6′ con Kulusevski, ma la squadra di Pochettino reagisce, dopo la rete cancellata a Son dal VAR, e trova il gol due volte con Sterling e Caicedo, entrambi annullati dal VAR. Al 33′ l’episodio che cambia la partita: il fallo di Romero è punito con il rosso ed il rigore. Sul dischetto si presenta Palmer che realizza il gol del pareggio. Al 55′ gli Spurs rimangono addirittura in 9 a causa dell’espulsione di Udogie per doppio giallo. A questo punto sale in cattedra Jackson, che al 75′ si sblocca e trova la prima rete in campionato, salvo raddoppiare e triplicare il bottino personale durante il recupero, rispettivamente al 94′ e al 97′. Sorpasso subito in vetta dal Manchester City per gli uomini di Postecoglou, che al 79′ avevano trovato la forza di pareggiare con Dier, prima che il VAR (di nuovo) annullasse.

Foto: Instagram Chelsea