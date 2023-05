Premier League, il Newcastle torna in Champions dopo 20 anni

Il Newcastle United torna in Champions League! I Magpies torneranno a giocare la Champions League dopo 20 anni dall’ultima volta, decisivo il pareggio per 0-0 contro il Leicester. Un punto fondamentale per la squadra allenata da Eddie Howe che raggiungono quota 70 punti e strappano il pass Champions, allungando a 4 punti il distacco col quinto posto (occupato dal Liverpool. Discorso diverso, invece, per il Leicester in piena lotta per non retrocedere al terzultimo posto, a -2 dal quartultimo posto occupato dall’Everton.

Foto: Instagram Newcastle