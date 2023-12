Premier League, il Manchester City ribalta l’Everton con Foden, Alvarez e Bernardo Silva (3-1)

È appena terminata la sfida delle 21.15 di Premier League. Una partita che ha visto uscire vincitore il Manchester City di Pep Guardiola per 3-1 sull’Everton. Ma la partita per i Citizens si era aperta nel peggiore dei modi, con Harrison a siglare la rete dell’1-0 in favore dei Toffees. Nella ripresa la reazione del City che trova al 53′ la rete del pareggio con Foden, al 64′ la rete del sorpasso con il rigore trasformato da Alvarez e, infine, il punto esclamativo sulla vittoria con la rete di Bernardo Silva all’86’.

Foto: Instagram Manchester City