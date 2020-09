Premier League, il Liverpool stende l’Arsenal in rimonta

Se lo aggiudica il Liverpool il big match del monday-night contro l’Arsenal andato in scena questa sera ad Anfield. I padroni di casa sono andati in svantaggio con il gol dei Gunners messo a segno da Lacazette. Poi è iniziata la rimonta Reds con Mané che ha riportato tutto in parità al 28′. Al 34′ la rimonta è completata, assist di Arnold verso Robertson che deve solo ribadire a rete dopo un passaggio lungo del compagno. Nella ripresa Diogo Jota, firma il 3-1 finale con un missile terra-aria che scheggia il palo e si accomoda in rete. Punteggio pieno per i Reds di Klopp. Si ferma invece Arteta, prima sconfitta stagionale.

Foto: twitter Liverpool