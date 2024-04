Premier League, il Liverpool rallenta a Old Trafford: 2-2 col Manchester United. Reds e Arsenal in vetta a pari punti

Il Liverpool rallenta an Old Trafford: 2-2 col Manchester United. La gara si è sbloccata al 23′ con la rete di Luis Diaz che consegna la prima frazione di gioco ai Reds. Nella ripresa, però, lo United reagisce e ribalta il vantaggio degli uomini di Klopp con le reti di Bruno Fernandes al 50′ e di Mainoo al 67′. Il Liverpool spinge e riacciuffa il pareggio all’84’ con il rigore trasformato da Salah. Dunque, 2-2 a Old Trafford, il Manchester United e il Liverpool si dividono la posta in palio. Un punto che serve ai Reds per restare al primo posto, ma non più in solitaria. Infatti, adesso, la vetta è condivisa con l’Arsenal, con il Manchester City che insegue a -1.

Foto: Liverpool Instagram