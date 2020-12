Premier League, il Liverpool ne fa 4 al Wolverhampton e riaggancia il Tottenham in vetta

Il Liverpool ha battuto il Wolverhampton per 4-0 ed è tornata in testa alla Premier League assieme al Tottenham di Mourinho. La squadra allenata da Jurgen Klopp, ad Anfield di fronte a un pubblico di duemila persone, ha sbloccato l’incontro con un gol di Salah al 24′. Nella ripresa sono arrivati gli altri tre gol con Wijnaldum, Matip e l’autorete di Semedo. Liverpool e Tottenham hanno ora 24 punti in classifica, seguiti dal Chelsea a 22, dal Leicester a 21, Manchester United a 19 e Manchester City a 18.

Foto: Twitter Liverpool