Premier League, il Liverpool cade in casa dell’Everton. Lo United cala il poker allo Sheffield

Il Liverpool perde il derby e vede allontanarsi la vetta della Premier. A Goodison Park festeggia una vittoria che avvicina l’Everton alla salvezza nonostante la penalizzazione in classifica: segnano Branthwaite e Calvert-Lewin, per Klopp un finale amaro di avventura sulla panchina dei Reds. Il Bournemouth passa sul campo del Wolverhampton: decide il gol di Semenyo nonostante il rosso comminato a Kerkez e un recupero lunghissimo, con una rete annullata ai padroni di casa al 100′. Vince anche il Manchester United, che consolida il sesto posto: con lo Sheffield United finisce 4-2, decisivi la doppietta di Bruno Fernandes e il sigillo di Hojlund. Due gol anche per Mateta nel netto 2-0 del Crystal Palace ai danni del Newcastle.

Foto: Instagram Liverpool