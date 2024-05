Premier League, il Crystal Palace travolge il Manchester United: 4-0

Il Crystal Palace travolge il Manchester United: 4-0. La gara degli uomini di Glasner si è messa subito in discesa con la rete di Olise al 12′. Al 40′ è arrivata anche la rete dei padroni di casa con Mateta. Nella ripresa è ancora il Palace a trovare la via del gol e mettere il punto esclamativo sulla vittoria con le reti di Mitchell al 58′ e di Olise per la sua doppietta personale.

Foto; Instagram Crystal Palace