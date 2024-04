Premier League, il City ribalta il Crystal Palace (4-2). E aggancia il Liverpool in vetta

Il City vince 4-2 in casa del Crystal Palace e aggancia il Liverpool – con una partita in meno – in vetta alla Premier League. Ma il pomeriggio degli uomini di Guardiola si era aperto nel peggiore dei modi con la rete di Mateta dopo appena 3′. La risposta dei Citizens arriva al 13′ con il capitano Kevin De Bruyne. Nella ripresa dilaga il City portandosi sul 4-1 con le reti di Lewis, Haaland e De Bruyne (doppietta per il centrocampista belga). Nel finale accorciano le distanze i padroni di casa con Eduouard per il 4-2 finale. Il City sale così a quota 70 punti, agganciando il Liverpool al primo posto.

Foto: Instagram Manchester City