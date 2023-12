Premier League, il Chelsea vince 2-1 contro il Crystal Palace, decide Madueke all’89’. Poker Wolves al Brentford

Sono appena terminate le sfide delle 20:30 di Premier League. Il Wolves continua la sua striscia positiva e dopo la vittoria per 2-1 sul Chelsea, cala il poker in casa del Brentford. Una partita che si è messa subito in discesa con le reti di Lemina e Hwang Hee-Chan. Immediata la risposta dei padroni di casa con Wissa, ma il Wolverhampton trova la rete del 3-1 ancora con Hee-Chan al 28′ e chiude la pratica al 78′ con Bellegarde. Vince anche il Chelsea tra le mura di Stamford Bridge: 2-1 al Crystal Palace. Apre Mudryk al 14′, rispondono i padroni di casa in pieno recupero del primo tempo con Olise. Ma quando tutto sembrava andare verso la parità, ecco il lampo di Madueke che si procura il calcio di rigore e lo trasforma all’89’ per il definitivo 2-1.

Foto: Instagram Chelsea