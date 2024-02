Premier League, il Chelsea ribalta il Crystal Palace con Gallagher (doppietta) ed Enzo Fernandez: 3-1

Torna a sorridere il Chelsea. Gli uomini di Pochettino si sono imposti per 3-1, decisiva la doppietta di Gallagher e di Enzo Fernandez. Al 30′ sono i padroni di casa a passare in vantaggio con la rete di Lerma ma, nella ripresa, è Gallagher a suonare la carica per i Blues con la rete del pareggio al 47′. Ed è ancora il centrocampista inglese a rendersi protagonista al 91′ con la rete del vantaggio. Il punto esclamativo sulla vittoria è firmato da Enzo Fernandez che, al 94′, chiude definitivamente i conti.

Foto: Instagram Chelsea