Premier League, il Brighton vola in Europa League! Parità col Manchester City (1-1)

Parità al Falmer Stadium, Brighton e Manchester City si dividono la posta in palio: 1-1. I Citizens passano in vantaggio al 25′ con la rete siglata da Foden, ma i Seagulls provano subito a riacciuffare il pareggio. E al 31′ arriva il gol di Mitoma, ma l’arbitro Hooper ferma tutto per un tocco di mano nell’azione. Pareggio solo rimandato. Infatti al 38′ gli uomini di De Zerbi hanno trovato il pari firmato da Enciso. Termina così 1-1, gli uomini di De Zerbi volano così a quota 62 punti conquistando la qualificazione alla prossima Europa League con una giornata di anticipo.

Foto: Instagram Brighton