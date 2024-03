Premier League, il Brighton ne prende 3 dal Fulham. Il Liverpool vince al 99′, gli Spurs ribaltano il Crystal Palace

Sono appena terminate le sfide del pomeriggio di Premier League. Il Brighton di Roberto De Zerbi – impegnati giovedì contro la Roma – cade in casa del Fulham: 3-0. Il Liverpool di Jurgen Klopp passa al 99′ in casa del Nottingham Forest, decide la rete di Nunez al 99′. Il West Ham passa 3-1 in casa dell’Everton con le reti di Zouma, Soucek e Alvarez. Rimonta anche da parte degli Spurs che andati sotto al 59′ contro il Crystal Palace, rimontano nel finale con Werner, Romero e Son per il 3-1 finale. Termina in parità, invece, la sfida tra Brentford e Chelsea: 2-2.

Brentford – Chelsea 2-2

Everton – West Ham 1-3

Fulham – Brighton 3-0

Newcastle – Wolves 3-0

Nottingham – Liverpool 0-1

Tottenham – Crystal Palace 3-1

Foto: Twitter Premier