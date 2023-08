Premier League, il Brighton cala il poker ai Wolves. Tris di Liverpool e Brentford

Secondo successo e secondo poker del Brighton: 4-1 al Wolverhampton. La squadra di De Zerbi è al momento sola al comando con Solly Marsch capocannoniere con 3 reti in 2 partite. Prima vittoria in questa Premier League per il Liverpool che ribalta il Bournemouth, pur giocando per oltre mezz’ora in inferiorità numerica per l’espulsione di Mac Allister. I Reds sbagliano anche un rigore con Salah nel primo tempo, ma l’egiziano è abile nell’occasione a farsi trovare pronto sulla respinta di Neto, ribandendo in rete. Il Fulham si appresta a salutare Mitrovic, destinato all’Al-Hilal e perde malamente in casa contro il Brentford. Questo il quadro dopo che si sono giocate le partite delle 16:

Fulham – Brentford 0-3 – 44′ Wissa, 66′ e 90’+3 Mbeumo

Liverpool – Bournemouth 3-1 – 3′ Semenyo (B), 28′ Luis Diaz (L), 36′ Salah (L), 62′ Diogo Jota (L)

Wolverhampton – Brighton 1-4 – 15′ Mitoma (B), 46′ Estupinan (B), 51′ e 55′ Marsch (B), 61′

Foto: Instagram Brighton