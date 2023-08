Premier League, il Brighton apre con un poker al Luton. Vincono anche Fulham e Crystal Palace

Terminate le quattro partite di Premier League in programma oggi alle ore 16. Inizia nel migliore dei modi il cammino in campionato del Brighton di De Zerbi, che parte rifilando un poker al neopromosso Luton Town: nel 4-1 dei Seagulls a segno March nel primo tempo prima delle reti di Joao Pedro (rigore), Adingra e Ferguson nella ripresa, intervallate dal gol dal dischetto di Morris. Pari tra Bournemouth e West Ham: 1-1, a Bowen risponde Solanke. Vittorie esterne di misura per Fulham e Crystal Palace rispettivamente contro Everton e Sheffield United. Di Decordova-Reid e Edouard le due reti da tre punti.

Bournemouth – West Ham 1-1

Brighton – Luton 4-1

Everton – Fulham 0-1

Sheffield United – Crystal Palace 0-1

Foto: Instagram Brighton