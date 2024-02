Premier League, i Wolves travolgono il Chelsea 4-2. Bene lo United con Hojlund e Garnacho (3-0)

Si sono concluse le due sfide di Premier League delle 16 tra Chelsea-Wolverhampton e Manchester United-West Ham. I Blues passano in vantaggio con Palmer ma subiscono 4 gol tra primo e secondo tempo. Nel finale accorcia Thiago Silva. Tutto facile per lo United in casa contro il West Ham, decidono i gol di Hojlund e la doppietta di Garnacho. Red Devils al sesto posto a -6 dall’Europa League, Chelsea fermo a 31 punti all’undicesimo posto.

Foto: Instagram Man United