Dopo un avvio di stagione abbastanza difficile, arriva la prima gioia significativa con la maglia del Manchester United per l’attaccante ex Atalanta Rasmus Hojlund. Il centravanti è diventato il primo danese nella storia della Premier League a vincere il premio di giocatore del mese, tutto questo grazie a cinque reti e a un assist messi insieme in quattro partite lo scorso febbraio.

Foto: Twitter Premier League