Premier League, Haaland deride Cucurella nel match tra Chelsea e City: aveva dei sassolini nella scarpe

Ieri il Manchester City ha vinto 2-0 contro il Chelsea nella prima partita del nuovo campionato di Premier League. Sicuramente uno dei protagonisti indiscussi del match è stato Haaland, che ha aperto le danze al minuto 18 con il suo 91esimo gol in 100 partite ufficiali con il City. Durante la partita, come riporta Bild, c’è stato un siparietto tra il norvegese e Cucurella, con lo spagnolo deriso dall’attaccante dei citiziens. Bisogna, però, fare un piccolo passo indietro, come sottolinea il quotidiano tedesco: durante i festeggiamenti per la vittoria del Campionato Europeo della Spagna, Cucurella ha cantato: “Cucu Cucurella mangia paella, Cucu Cucurella beve Estrella, Haaland trema perché Cucurella sta arrivando”. Una canzoncina ironica che Haaland non ha dimenticato; così intorno al minuto 80, mentre Cucurella era a terra con i crampi, l’attaccante del Manchester City si è avvicinato deridendolo. Nel post partita, scrive Bild, Haaland ha spiegato: “Beh, Cucurella è un uomo divertente. La scorsa stagione mi ha chiesto la maglia e quest’estate canta una canzone su di me”.

Foto: Instagram Haaland