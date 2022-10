Premier League, Haaland abbatte De Zerbi. Il Liverpool cade con il Nottingham

In attesa di Chelsea-Manchester United, si sono giocati gli incontri di Premier League previsti per questo sabato pomeriggio. Finisce 3-1, innanzitutto, la sfida il Manchester City di Guardiola e il Brighton di De Zerbi grazie alla doppietta di Haaland e al gol di De Bruyne. Gol del momentaneo 2-1 di Trossard. Vittoria decisa dell’Everton che batte 3-0 il Crystal Palace grazie ai gol di Calvert-Lewin, Gordon e McNeil. Cade in casa del Nottingham Forest, infine, il Liverpool di Klopp. Ecco i risultati

Manchester City-Brighton 3-1

Nottingham Forest-Liverpool 1-0

Everton-Crystal Palace 3-0

Chelsea-Manchester United ore 18:30

Domenica

Aston Villa – Brentford (15)

Leeds – Fulham (15)

Southampton – Arsenal (15)

Wolverhampton – Leicester (15)

Tottenham – Newcastle (17:30)

Lunedì

West Ham – Bournemouth (21)

