Premier League: Everton, Leicester e Leeds si giocano la salvezza

Ultima giornata tutta da vivere in Premier League con più di un verdetto ancora da decifrare. La vittoria del campionato ottenuta dal Manchester City, come la retrocessione del Southampton sono già storia. Ma la storia è proprio quella che dovrà fare i conti con una cruda realtà, una realtà che parla di una stagione da dimenticare per tre club dal glorioso passato: Everton, Leicester e Leeds si giocano negli ultimi 90 minuti la permanenza nella massima serie inglese. I Toffees partono leggermente avvantaggiati grazie ad una classifica che li vede con due punti in più rispetto a Leicester e Leeds. La sfida al Bournemouth, ormai senza alcuna pretesa, fa ben sperare. Anche il Leeds se la vedrà con un avversario che non ha più nulla da chiedere al campionato come il West Ham, ma che vorrà chiudere al meglio per arrivare con fiducia alla finale di Conference League. Più complicata la situazione del Leicester che si troverà davanti un Tottenham agguerrito per raggiungere un piazzamento europeo.

Foto: Twitter Premier League