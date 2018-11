Sono state rese note le date della prossima sessione di calciomercato in Inghilterra. La Premier League ha infatti annunciato che il mercato di riparazione aprirà ufficialmente il prossimo primo gennaio e chiuderà alle 23 (ora locale) del 31 gennaio. Ricordiamo che per la Serie A, invece, lo stop alle trattative in entrata arriverà il 18 gennaio.