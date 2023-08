Premier League, doppietta di Haaland e un gol di Rodri: il City riparte con un tris al Burnley (3-0)

Il Manchester City parte subito forte con un netto successo: 0-3 sul neopromosso Burnley dell’ex Vincent Kompany. È di Erling Braut Haaland la prima rete della nuova edizione del campionato più visto al mondo. L’attaccante norvegese ha raccolto a centroarea un bel traversone basso di Rodri e in girata ha trovato un rasoterra imparabile per Turner. Al 36′ il centravanti trova il raddoppio al termine di una bella azione corale, conclusa con un tiro a giro di sinistro che prende la traversa ed entra in rete. A chiudere la sfida ci ha pensato l’eroe di Istanbul, Rodri. Brutte notizie invece per quel che riguarda Kevin De Bruyne, che esce dopo soli 23′ per infortunio. Il belga aveva terminato la passata stagione uscendo anzitempo, facendosi male nel corso della finale di Champions League. Da segnalare l’ingresso in campo all’80’ del difensore più pagato di sempre, Josko Gvardiol.

Foto: Instagram Manchester City