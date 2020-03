Premier League, domattina riunione speciale con i club dopo il caso Arteta

Mikel Arteta, allenatore dell’Arsenal, è risultato positivo al Coronavirus. Ora la Premier League, che nelle scorse ore aveva deciso di giocare regolarmente e a porte aperte, ha programmato per domattina una riunione speciale con tutti i club per decidere come comportarsi definitivamente. A seguire la nota: “Alla luce dell’annuncio dell’Arsenal di questa sera, che ha confermato la positività al COVID-19 dell’allenatore della prima squadra, Mikel Arteta, la Premier League convocherà domani mattina una riunione di emergenza tra tutti i club per quanto riguarda le partite in programma. La Premier League non rilascerà ulteriori commenti fino al termine dell’incontro”.