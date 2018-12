Premier League: Chelsea-Manchester City, le ultime sulle probabili formazioni

Il big match della sedicesima giornata di Premier League si gioca allo Stamford Bridge, dove il Chelsea di Maurizio Sarri ospita la capolista Manchester City di Pep Guardiola. L’ex tecnico del Napoli deve sempre fare a meno di Barkley a centrocampo ma può contare su un Loftus-Cheek in grande forma e che partirà ancora dal 1′. Maglia da titolare anche per Kovacic; tutto confermato in difesa, mentre davanti ci sarà il tridente composto da Hazard, Pedro e Giroud, preferito a Morata. Pochi dubbi anche per Guardiola che dovrebbe schierare i suoi con il 4-3-3: Delph sostituirà l’infortunato Mendy come terzino sinistro; a centrocampo agirà David Silva con Gundogan e Fernandinho davanti alla difesa. In attacco Aguero è out: spazio a Gabriel Jesus insieme a Sterling e Sané.

CHELSEA-MANCHESTER CITY, LE PROBABILI FORMAZIONI:

CHELSEA (4-3-3): Kepa; Azpilicueta, Rudiger, David Luiz, Alonso; Kante, Kovacic, Loftus-Cheek; Pedro, Giroud, Hazard.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Stones, Laporte, Delph; Fernandinho, Gundogan, D. Silva; Sterling, G. Jesus, Sané.

Foto: thefootballpassion