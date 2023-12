Premier League, che bagarre in vetta! Il programma del Boxing Day

La Premier League torna in campo domani per il Boxing Day. E si prospetta grande spettacolo. Ad una partita di distanza da metà campionato, la Premier League racconta le solite storie di calcio. Mai come quest’anno la lotta al titolo appare serrata. Per il momento l’Arsenal guarda tutti dall’alto in basso, ma nel giro di 4 punti sono racchiuse 4 squadre. Con la quinta, il Manchester City, che potrebbe inserirsi senza troppe difficoltà dopo il recupero della gara mancante causa Mondiale per Club. Con i Gunners ed i campioni d’Europa, ci sono in corsa il nuovo Liverpool di Jurgen Klopp, il sorprendente Aston Villa di Emery e di Zaniolo ed il divertente Tottenham di Postecoglu. Non mancano, però, le delusioni come Chelsea e Manchester United. Posizione interlocutoria, invece, per il Brighton di Roberto De Zerbi, ondeggiante proprio a metà fra Blues e Red Devils.

Ore 12.30 Newcastle – Nottingham Forest

Ore 16.00 Bournemouth – Fulham

Ore 16.00 Sheffield – Luton

Ore 18.30 Burnley – Liverpool

Ore 21.00 Manchester United – Aston Villa

Foto: Instagram Premier