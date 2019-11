Premier League, buona la prima per Mourinho, West Ham sconfitto 3-2

Un debutto positivo per Josè Mourinho e per il suo Tottenham. Nel derby contro il West Ham al London Stadium, gli Spurs si sono imposti per 3 a 2. Una gara ricca di emozioni: al 36’ Son sblocca l’incontro, al 43’ Lucas sigilla la rete del momentaneo 2 a 0. Ad inizio ripresa Kane firma la rete del 3 a 0 ma gli Hammers riaprono le sorti della gara al 74′ grazie alla rete di Antonio. Al 97’ Ogbonna sigla il gol del definitivo 2-3.

Foto: Profilo Twitter Tottenham