Premier League: buona la prima di Espirito Santo, Newcastle travolto 3-1 nel segno di Wood

Tracollo totale per il Newcastle nella partita inaugurale del ‘Boxing Day’ contro il Nottingham Forest, valevole per la 19esima giornata di Premier League. I padroni di casa la sbloccano a metà del primo tempo con rigore realizzato da Alexander Isak ma vengono rimontati allo stadere dal pareggio siglato da Chris Wood. Ad inizio ripresa lo stesso Wood segna il momentaneo gol del 2-1 per i Forest e non appena sette minuti dopo segna la sua seconda tripletta in carriera in Premier.

I Magpies falliscono il possibile -1 dal Man City di Guardiola, restando momentaneamente fuori dalla zona Europa, a -6 dalla zona Champions. Il Forest si porta invece a +5 sulla zona retrocessione.

Foto: Instagram Nottingham Forest