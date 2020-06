Premier League, Bruno Fernandes salva lo United nel finale: con il Tottenham finisce 1-1

Finisce 1-1 il big match di Londra fra Tottenham e Manchester United. Padroni di casa in assoluto dominio nel primo tempo e in vantaggio al ’27, con una rete dell’olandese Steve Bergwijn. Nella ripresa, i ritmi calano, con i Red Devils che vengono fuori e, grazie ad una follia di Dier, pareggiano dal dischetto all’81 grazie a Bruno Fernandes. Lo stesso Dier, nel finale, provoca un altro calcio di rigore ma, fortunatamente per lui, viene scagionato dal VAR.

Di seguito, il programma completo della 30esima giornata:

VENERDI’ 19 GIUGNO

Ore 19.00 – Norwich City-Southampton 0-3 (Ings, Armstrong, Redmond)

Ore 21.15 – Tottenham-Manchester United

SABATO 20 GIUGNO

Ore 13.30 – Watford-Leicester City

Ore 16.00 – Brighton-Arsenal

Ore 18.30 – West Ham-Wolverhampton

Ore 20.45 – Bournemouth-Crystal Palace

DOMENICA 21 GIUGNO

Ore 15.00 – Newcastle-Sheffield United

Ore 17.15 – Aston Villa-Chelsea

Ore 20.00 – Everton-Liverpool

LUNEDI’ 22 GIUGNO

Ore 21.00 – Manchester City-Burnley

CLASSIFICA: Liverpool 82; Manchester City 60; Leicester 53; Chelsea 48; Manchester United* 46; Sheffield United 44; Wolverhampton 43; Tottenham* 42; Arsenal 40; Burnley, Crystal Palace 39; Everton, Southampton* 37; Newcastle 35; Brighton 29; West Ham, Watford, Bournemouth* 27; Aston Villa 26, Norwich 21

*una partita in più

Foto: profilo Twitter ufficiale Premier League