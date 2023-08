Premier League, Arsenal beffato nel finale. Il Manchester United vince in rimonta

Sono appena finite in Inghilterra le gare delle 16.00 valide per la terza giornata di Premier League, in un pomeriggio in cui non sono mancati i colpi di scena. Iniziando da Londra, l’Arsenal non è andato oltre il 2-2 contro il Fulham. Dopo essere andato in svantaggio dopo solo due minuti grazie al gol dell’ex Lazio Andreas Pereira, la squadra di Arteta è riuscita a ribaltare il punteggio nel secondo tempo, grazie ad un rigore di Saka e alla rete di Nketiah. Nonostante l’inferiorità numerica, il Fulham ha trovato poco prima del recupero il pareggio con Palhinha. Sorride invece il Manchester United, che dopo essere andato sotto di due reti nei primi quattro minuti del primo tempo, ha prima accorciato le distanze grazie ad Eriksen, per poi ribaltare il punteggio nel secondo tempo: prima grazie al pareggio di Casemiro, poi con la trasformazione dal dischetto di Bruno Fernandes che è valsa il 3-2 finale. Termina invece 1-1 il match tra Brentford e Crystal Palace, mentre l’Everton perde in casa per 0-1 contro il Wolverhampton.

Foto: Twitter Bruno Fernandes